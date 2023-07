Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Hondsbrutaal: man steelt op klaarlichte dag twee wasmachines

11:12 Video

Een onbekende man nam op klaarlichte dag twee gloednieuwe wasmachines weg voor een winkel in het centrum van Steenwijk. Op bewakingsbeelden is te zien dat de man met een lege steekwagen naar de winkel loopt en enkele ogenblikken later terug loopt met zijn bijzondere buit. De man heeft een opvallende ronde buik en liep weg in de richting van de Kerkstraat. Weet je meer over deze man, vermoed je wie hij is of waar hij verblijft? Weet je waar de twee wasmachines zijn gebleven of heeft hij ze je te koop aangeboden? Weet je in wat voor (vracht)auto deze man rijdt? Geef je informatie dan door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier; www.politie.nl/telegraaf Of bel de gratis tiplijn; 0800-6070. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Vermeld daarbij aub de code T3001