Vraagtekens rond dood Diana Winkel: dit weten we

Video

Misdaadjournalisten John van den Heuvel en Mick van Wely maakte in 2017 en 2018 de serie De Gouden Tip, over vastgelopen zaken. Aflevering twee ging over de dood van Diana Winkel. Klik hier voor de laatste informatie over deze zaak. Klik hier om de andere afleveringen te bekijken. Heb jij tips? Mail naar m.van.wely@telegraaf.nl of j.van.den.heuvel@telegraaf.nl