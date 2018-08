Dappere actie van woedende moslima

1 uur geleden in BUITENLAND

Ophef over een actie van een vrouw die het niet pikt dat ze door een geestelijke wordt aangesproken op hoe haar hoofddoek zit. De video zou zijn gemaakt in Iran, waar de hijab al veertig jaar verplicht is en het niet dragen ervan kan leiden tot gevangenisstraf.

