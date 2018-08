Van der Weijden trotseert poepbacterie voor goede doel

2 uur geleden in BINNENLAND

Maarten van der Weijden is begonnen aan zijn Elfstedenzwemtocht, een tocht van 200 kilometer waarmee hij geld op wil halen voor kankeronderzoek. In het water is de zogeheten poepbacterie gevonden, maar dat weerhoudt Van der Weijden niet om het water in te

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven