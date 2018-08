Johan Derksen: 'Nummer Nouri weggeven doe je niet'

In het programma Veronica Inside praten Johan Derksen, René van der Gijp, Wilfred Genee en een tafelgast over voetbal en andere zaken. Johan Derksen is vol ongeloof over het weggeven van nummer 34 bij Ajax, het nummer dat Abdelhak Nouri droeg.

