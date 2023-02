'Met bedrijfje pesten jaag je ondernemingen weg uit Nederland'

Video

Is het voor bedrijven nog wel aantrekkelijk om zich in Nederland te vestigen? Steeds meer topmanagers zeggen van niet. Als reden noemen ze de opeenstapeling van regels en wetten. Nu is er weer veel te doen over een wetsvoorstel voor maatschappelijk ondernemen. DFT-verslaggever Martin Visser legt uit hoe ingrijpend dat wetsvoorstel is.