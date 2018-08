Miss bekent blunder: ‘Ik zag die stang niet’

29 min geleden in NIEUWS

De strijd om de titel Miss Beauty of the Netherlands is losgebarsten! Vier beeldschone finalisten stellen zich elke week op Telegraaf.nl en YouTube aan u voor. Bekijk hier alle deelnemers en stem op uw favoriet.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven