Hartverscheurende speech tijdens protest tegen ‘pedopartij’

Video

Op het Jaarbeursplein in Utrecht vond zondag een demonstratie plaats tegen pedofilie. De demonstratie is een initiatief van de organisatie Save All Kids en richt zich tegen de PNVD (Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit), die deze zomer werd heropgericht. Deze partij pleit voor het legaliseren van seks tussen volwassenen en kinderen vanaf twaalf jaar.