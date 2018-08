Ruben Annink zorgt voor heftige emoties

2 uur geleden in STERREN

Singer-songwriter Ruben Annink is te gast bij House of Talent. Hij vraagt de artiesten om hun gevoelens om te zetten in eigen teksten en dat gaat ze niet in de koude kleren zitten. Het bezoek van Ruben zie je om 19.00u in House of Talent op SBS6.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven