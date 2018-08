Ondeugende Glennis zet stem-truc online

1 uur geleden in STERREN

Glennis Grace heeft op Instagram Stories een uitlegvideo van een fan geplaatst. Daarin is te zien hoe vanuit Nederland toch kan worden gestemd op de zangeres in America’s Got Talent. Dat is mogelijk tot donderdagochtend 01.00 uur (Nederlandse tijd).

