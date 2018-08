‘Verdachte zaak Nicky gaat fouten maken’

Volgens John van den Heuvel is het een kwestie van tijd voordat Jos Brech zal worden gevonden. Al sluit hij niet uit dat de vermeende moordenaar van Nicky Verstappen al niet meer in leven is.

