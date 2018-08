Microsoft gaat strijd aan met iPad

57 min geleden in BINNENLAND

Vanaf dinsdag komt Microsoft met een nieuwe tablet en volwaardig laptop in één: de Surface Go. Deze gadget zou de strijd aan moeten gaan met andere tablets als de iPad. In Hebbeding bespreekt Rick de Graaff of ze een serieuze kans gaan maken.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven