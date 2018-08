Kijk mee: schatgraver vindt fortuin in VOC-schip

1 uur geleden in VIDEO

Een Nederlandse wetenschapper doet de ontdekking van zijn leven als hij een schat vindt in een Nederlands schip dat 270 jaar geleden naar de zeebodem zonk. Meer spannende wrakduiken in Drain The Oceans, donderdag 21.00 uur, National Geographic.

