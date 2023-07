Expert waarschuwt: dit doet hitte met autoband

De extreme hitte die Europa teistert, treft ook Nederlanders op weg naar hun vakantiebestemming. Wie z'n banden van de auto of caravan niet op orde heeft kan daardoor flink in de problemen komen, waarschuwt een expert van de ANWB.