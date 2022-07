Snelle eerlijk over opbrengst megahit met Maan

Video

Een nieuw avontuur voor Snelle. De hitzanger presenteert vanaf vrijdagavond zijn eerste eigen programma op SBS6: I Want Your Song. Hierin maken talentvolle singer-songwriters er kans op dat hun favoriete artiest zijn of haar lied uitbrengt. Verslaggever Jordi Versteegden zocht de kersverse presentator op in de studio van het programma, die meer ambities heeft op televisiegebied.