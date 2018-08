Buurt geschokt door moord op Playboy-model

De politie heeft een voormalig Playboy-model dood aangetroffen in haar huis, in een voorstad van Philadelphia. Christina Carlin-Kraft was gewurgd. Buurtbewoners hopen dat de daders snel gepakt worden.

