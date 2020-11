Hiddink: ‘Locadia gesproken over spelen voor Curaçao’

Guus Hiddink is eindelijk begonnen als bondscoach van Curaçao. De trainer volgt Remko Bicentini op die via social media zou hebben gelezen dat hij plaats moest maken. Donderdag kwam Bicentini tijdens een kort geding tot een overeenkomst met voetbalbond FFK na een maandenlange slepende kwestie. Hiddink wilde pas aan de slag als de zaak was afgerond.