Levensgevaarlijke jacht op tornado's gaat net goed: 'Paar close calls'

17:09 Video

Rondvliegend puin, hagelstenen zo groot als golfballen en een regen aan bliksemflitsen. In de VS is het tornadoseizoen weer begonnen. Voor bewoners betekent dit de komende maanden alarmfase 1, maar een groepje Nederlandse stormchasers zoekt het noodweer juist op. Zij vertrokken eerder deze week vanaf Schiphol richting de beruchte Tornado-alley.