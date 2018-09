01 sep. 2018 in BUITENLAND

Een Russisch passagiersvliegtuig is zaterdagochtend in Sotsji van de landingsbaan geraakt. Het vliegtuig kwam uiteindelijk tegen een barrière tot stilstand waarna het in de brand vloog. Volgens een Russisch persbureau is er één dode gevallen, achttien inzittenden raakten gewond.