Van der Plas over formatie provincies: ‘Hebben linkse partij nodig’

10:22 Video

Caroline van der Plas (BBB) geeft aan tafel bij Op1 toelichting over de formatie in de provincies. Volgens haar is de BoerBurgerBeweging aan zet om de formatie te leiden, maar ontkomen ze er niet aan om samen te werken met een linkse partij.