’Haar laatste jaar was heel erg zwaar’

Sterren

Zangeres Anneke Grönloh is in de vroege ochtend van vrijdag 14 september op 76-jarige leeftijd in Frankrijk overleden. Privé-verslaggever Yvonne Hoebe vertelt dat haar laatste jaar erg moeilijk was. Het laatste interview met Anneke verschijnt woensdag in de nieuwste editie van Weekblad Privé