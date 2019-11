Actrice uit horrorfilm blijkt zélf moordenaar

Buitenland

Een goedkope, Amerikaanse horrorfilm wordt werkelijkheid nu blijkt dat de hoofdrolspeelster -net als in de thriller- een moord heeft gepleegd. Aisling Tucker Moore-Reed (30) wordt ervan verdacht dat zij haar oom in 2016 heeft doodgeschoten. De rechtbank in Jackson City heeft vrijdag besloten dat de actrice langer vast blijft zitten, haar rechtszaak start in december.