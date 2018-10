Buschauffeur laat aap sturen

Buitenland

Een Indiase buschauffeur heeft een aap achter het stuur van zijn voertuig laten plaatsnemen en daarvan zijn opnames gemaakt. De busmaatschappij was echter minder te spreken en heeft de 36-jarige chauffeur geschorst omdat hij de levens van de passagiers in gevaar zou hebben gebracht. Van de dertig passagiers in de bus had niemand geprotesteerd.