‘Hier gaat BZV-Rob veel te ver!’

Video

De logeerweek in Boer zoekt Vrouw is inmiddels op z’n einde en dat betekent dat de boeren hun definitieve keuze moeten maken. Boer Jouke en boer Rob zijn zelfs al verliefd en konden niet wachten hun gevoelens uit te spreken. Helaas lijkt dit bij boer Rob niet wederzijds te zijn… Karlijn Bernoster bespreekt met Eva van Riet de meest opvallende details uit de nieuwste aflevering. Boer zoekt Vrouw is iedere zondagavond te zien om 20:25 uur bij KRO-NCRV op NPO1.