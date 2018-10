Schokkende video gelekt: Drugsfeest in gevangenis Zaanstad

Binnenland

Op foto’s en video’s die deze week in bezit kwamen van deze krant is te zien hoe gevangenen zich in groepscellen te goed doen aan drugs en mogelijk ook sterke drank. De bajesfeestjes zijn door gedetineerden gefilmd met heimelijk naar binnen gesmokkelde smartphones met internetverbinding. Het beeldmateriaal is vanuit de gevangenis verspreid onder vrienden en familie van gevangenen.

„Dit is onacceptabel”, reageert een geschokte woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid. „Er is in JC Zaanstad direct actie ondernomen op het moment dat deze signalen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn binnengekomen. Dat betekent dat er op dit moment een uitgebreide gerichte zoekactie naar telefoons en drugs wordt gedaan door het intern bijstandsteam. Gedetineerden die herkenbaar in beeld zijn, worden gepaste straffen opgelegd. Daarnaast zal de DJI onderzoek doen om na te gaan hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen”, aldus woordvoerster Eveline Petit.

De bajes in Zaanstad is splinternieuw en zou moeten gelden als de best beveiligde strafinrichting van Nederland. De aanwezigheid van drugs en eveneens verboden smartphones bewijst echter een volstrekt falende beveiliging. Vooral smartphones met internet zijn volgens justitie zeer ongewenst in gevangenissen omdat het gebruik door gedetineerden grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Meer hierover in De Telegraaf van morgen.

Justitie is in grote verlegenheid gebracht door drugsfeesten onder gedetineerden in de splinternieuwe gevangenis van Zaanstad.