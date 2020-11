Nieuwe details in smokkelthriller: deze rol speelde Nederland

Video

De Noord-Koreaanse Kim Han-sol was zijn leven niet zeker, omdat hij een bedreiging vormde voor zijn heersende oom Kim Jong-un. Uiteindelijk werd hij daarom drie jaar geleden door een bevrijdingsleger in het geheim gesmokkeld naar Nederland. Nu zijn er details over de reis naar buiten gekomen en verslaggever Marcel Vink kent ze.