MAFS-koppel haalt keihard uit: ‘Martijn, ga weg!’

Video

De ontknoping van Married at first sight nadert. Woensdag weten we welke koppels definitief nog samen zijn en welke net getrouwde partners de ring alweer afdoen. Verslaggever Jordi Versteegden kijkt met deelnemers van het vorige seizoen, Sonny en Dylan, terug op dit bewogen seizoen en ze halen hard uit naar één van de bruidegoms.