Schrikken! Presentator oog in oog met spuitende heroïnejunks

SCHOKKENDE VIDEO - Danny is gewaarschuwd, maar besluit toch te gaan filmen in een uiterst grimmig deel van de Roemeense hoofdstad Boekarest. Danny in de buitenwijken, woensdag 21.05 uur, NPO3 (NTR).