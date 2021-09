'Sluiten Tata Steel is geen serieuze optie'

Video

Grote onzekerheid over de toekomst van staalgigant Tata Steel nadat een schokkend rapport van het RIVM werd gepubliceerd, waarin wordt bevestigd dat de fabriek in IJmuiden gezondheidsschade veroorzaakt bij omwonenden. De Tweede Kamer wil nu actie van het kabinet: snel vergroenen of zelfs sluiten. DFT-verslaggever Edwin van der Schoot gaat in op de kwestie.