Man wint villa zonder dat hij het weet

Binnenland

In het Groningse Eenrum werd vanavond bij de plaatselijke voetbalclub een opmerkelijke loting gehouden. Hoofdprijs was een vakantievilla. De eigenaar van het winnende lotnummer was zelf niet bij de loting aanwezig. Hem werd via de telefoon verteld dat hij een vakantievilla van maar liefst 150.000 euro had gewonnen.