Steeds meer inbraken: zo word je geen slachtoffer!

Video

Meer Nederlanders werken weer buitenshuis en dat betekent ook dat inbrekers vaker hun kans schoon zien om toe te slaan. In de afgelopen week werd er 479 keer ingebroken in Nederland, het hoogste aantal sinds de piek in de zomervakantie. Voormalig inbreker Octave 'Okkie' Durham legt uit hoe je geen slachtoffer wordt.