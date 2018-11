Roest over supertijd: 'Best wel bizar'

Patrick Roest lijkt dit seizoen klaar om Sven Kramer definitief op te volgen als beste allrounder van de wereld. De 22-jarige schaatser uit Lekkerkerk was bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf een klasse apart. Na indrukwekkende overwinningen op de 5000 meter (baanrecord) en 1500 meter (persoonlijk record) sloeg hij ook op de 10.000 meter toe.