Verzorger emotioneel over jarenlange band met chimpansee

Video

Een ontroerend gesprek met dierenverzorger Marjo Hoedemaker in de Coen en Sander Show als hij over zijn jarenlange band met chimpansee Mike vertelt. In Dierenpark Amersfoort zijn dinsdagmiddag twee apen doodgeschoten nadat ze waren ontsnapt.