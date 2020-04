'Hoerengerecht' in coronacrisis

Video

Nu de restaurants voorlopig dicht blijven, kunnen we wel wat hulp gebruiken in de keuken. Vandaag helpt 'visman' Bart van Olphen met het bereiden van een bijzonder maaltijd voor het hele gezin. Van Olphen werkte eerder samen met Jamie Oliver. Koken in Quarantaine is iedere donderdag rond etenstijd te zien op telegraaf.nl en YouTube.