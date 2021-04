Vriendin Lil’ Kleine reageert op omstreden middelvinger

Video

Lil' Kleine en Jaimie Vaes kregen veel kritiek toen ze begin dit jaar wekenlang vakantie vierden in Dubai, terwijl op vakantie gaan in het buitenland werd afgeraden. De rapper reageerde destijds met een foto op Instagram waarop hij zijn middelvinger opstak naar alle haters. Jaimie vond dit achteraf geen goede actie van haar vriend, vertelt ze in de YouTube-serie Open Kaart.