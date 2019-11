Verbouwing nekt ondernemer: ‘Klanten huilen mee’

Binnenland

De herinrichting van het Parijsplein in Den Haag duurt in plaats van 2 maanden nu al 9 maanden. Slijterij Weber was al die tijd nauwelijks bereikbaar en heeft zoveel omzet misgelopen dat ze nu gedwongen de deuren moeten sluiten. Een keiharde klap voor de eigenaresse en de vaste klanten van de winkel.