'Complottheorieën over Zandvoort onzin’ - De Opwarmronde

'Complottheorieën over Zandvoort onzin'

Sport

Twee jaar geleden zette Max Verstappen een sensationele prestatie neer tijdens een regenrace in Brazilië. Dit jaar is het opnieuw mogelijk dat de Grand Prix op een nat circuit wordt verreden. Formule 1-watcher Erik van Haren blikt vooruit en bespreekt het laatste nieuws over een mogelijke GP op Zandvoort.