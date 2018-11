‘Jullie discrimineren mensen in rolstoelen’

Binnenland

Rafik Abid (59) zit in een rolstoel. Daarmee is hij in sommige moskeeën in ons land niet welkom. Grootste obstakel zijn de banden van de rolstoel die zwerfvuil meenemen. Maar daar heeft hij iets op gevonden. Toch escaleert de zaak als hij probeert in Den Haag naar de moskee te gaan. Verslaggever Wierd Duk is er bij.