Surfdrama Scheveningen: ‘Het was als een sneeuwlawine’

08:31 Nieuws

11 mei 2020 gingen vijf vrienden surfen voor de kust van Scheveningen. Een opvallend natuurverschijnsel zorgde er uiteindelijk voor dat alle vijf de vrienden om het leven kwamen. Marjolein Hartman vertelt hoe ze te horen kreeg dat haar zoon dood was, door welke hel ze is gegaan en waarom ze er een boek over heeft geschreven.