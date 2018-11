Kijk mee met zeer exclusief feest: hier worden tonnen opgehaald

Binnenland

Prachtige beelden van een elegante prinses Margriet en een charmante Pieter van Vollenhoven tijdens het Peter Stuyvesant Ball vrijdagavond in het Plaza Hotel in New York. Het evenement verstevigt de banden tussen Nederland en Amerika door beurzen voor uitwisselingsprojecten voor studenten te organiseren. Vorig jaar werd er maar liefst 355.000 dollar opgehaald.