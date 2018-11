Lief! Zo hecht is André Hazes met zoontje

Sterren

De zanger, die in juli op doktersadvies noodgedwongen een maand thuis zat, heeft sinds deze heftige periode een betere band met zoonlief. Het bewijs is te zien in een nieuw seizoen van zijn reallifesoap, woensdagavond om 20:30 uur op 6.