‘Tino Martin ambassadeur van de valsheid’

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week reageert Jan op de felle kritiek op het concert van Tino Martin tijdens Bevrijdingsdag. Ook heeft Jan geen goed woord over voor de programma’s Showcolade (NPO1) en Snackmasters (RTL4).