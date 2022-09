‘Bank of England hierom in spoedzitting bijeen’

De plannen van de nieuwe Britse Premier Liz Truss pakken dramatisch uit. Truss wil de belastingen verlagen en om dat te betalen heel veel geld lenen. Het leidt tot paniek op de financiële markten, de pond is in vrije val geraakt en de rente in Engeland schiet omhoog, zo concludeert beursanalist Corné van Zeijl.