‘Betalen, anders snijden we je kop eraf’

De muur in Mexico en het grensgebied er rondom staan symbool voor gevaar, corruptie, mensen- en drugssmokkel. Voormalig Mexico-correspondent Edwin Timmer schreef er een boek over dat volgende week in de winkels ligt: ‘Langs de Muur van Trump’. Hij geeft ons alvast een voorproefje.