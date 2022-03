‘De Meilandjes hebben boze buurman’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over het Songfestivallied van S10, de landelijke actiedag voor Giro555, Rachel Hazes, De Meilandjes en Hélène Hendriks.