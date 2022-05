Burgemeester over dodelijke schietpartij: ‘Alblasserdam is in shock’

Video

In een persconferentie werd vrijdagmiddag teruggeblikt op de dodelijke schietpartij in Alblasserdam. Een 16-jarige meisje en een 34-jarige vrouw kwamen om het leven. De verdachte is mogelijk ook betrokken bij een misdrijf woensdagavond in Vlissingen waarbij een winkelier omkwam.