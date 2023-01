‘Lil Kleine eist nog steeds mega-schadevergoeding van ex’

Video

Woensdag is in de rechtszaak tussen ex-geliefden Lil Kleine en Jaimie Vaes eindelijk duidelijk geworden welke spullen aan wie toebehoren. Al maanden wordt er ruziegemaakt over wie nou de eigenaar is van onder meer een broodrooster, twee koffers en drie peperdure Rolex-horloges. Onderling kwamen de kemphanen er niet uit, dus heeft de rechter het voor hen beslist. Verslaggever Jordi Versteegden kent de details van de uitspraak.