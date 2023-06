Engelbewaarder-zanger onthult groot nieuws!

09:01 Video

Marco Schuitmaker heeft dè feest-hit van dit moment te pakken met Engelbewaarder. Het lied werd al meer dan 20.000.000 keer gestreamd. Verslaggever Jordi Versteegden sprak de zanger over zijn grootse plannen voor de toekomst en confronteerde hem ook met de vraag of hij niet bang is om een eendagsvlieg te worden.