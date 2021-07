Rico Verhoeven eerlijk over nieuwe date!

Op de première van Herrie In Huize Gerri, een film van acteur en regisseur Frank Lammers, is ook Rico Verhoeven aanwezig. Hij heeft een gastrol te pakken. De kickbokser doet voor de camera van De Telegraaf ook voor het eerst een boekje open over zijn vermeende nieuwe liefde, Naomy van Beem.