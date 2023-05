Reizigers geschokt: toespraak Hitler te horen in trein

Reizigers in een Oostenrijkse trein van Bregenz naar Wenen wisten zondag niet wat ze hoorden toen een speech van Adolf Hitler te horen was door de intercom. Onder andere ‘Sieg Heil’ en ‘Heil Hitler’ was te horen.